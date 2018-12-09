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Яку погоду очікувати в Україні 9 грудня

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Погода на сьогодні 9 грудня в Україні - фото 1
Погода на сьогодні 9 грудня в Україні

9 грудня в Україні очікується підняття температури та посилення вітру.

Погода в неділю, 9 грудня, майже по всій країні відзначиться незначним потеплінням у межах 0+5. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"На Заході вітер посилиться до штормового. Волога погода поки залишається. Або мокрий сніг, або дощ. І така ситуація втримається й на наступному тижні. А з 11 грудня на Сході та Півдні, 12 грудня у більшості областей України погода ускладниться. До нас скакне з півдня циклон, який і зумовить несприятливі погодні умови", – поділилась вона.

У Києві у неділю прогнозується тепла та вогка погода до +2. Суттєве погіршення погодних умов в столиці очікується вже у середу, 12 грудня.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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