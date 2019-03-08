Яку погоду очікувати в Україні 8 березня: точний прогноз

Погода на сьогодні, 8 березня, в Україні

8 березня в Україні втримається дуже тепла та хмарна погода Детальніший прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

8 березня, у п'ятницю, по всій країні очікується дуже тепла та хмарна погода. Дощі можливі на заході та півночі, а у решті областей буде сухо. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

І ще: В Австралії зняли на відео потужну піщану бурю

"А поки що, 8, 9 та 10 березня в Україні очікується висока температура повітря, протягом дня +8+14 градусів, на Заході 8-9 березня +10+17 градусів. На північному сході – Сумщина, Харківщина – повітря буде свіжішим, +5+9 градусів. Залишається гуляти рвучкий, до сильного, вітер, будьте обережними!", – зазначила вона.



У Києві 8 березня повітря прогріється до +12+15, можливий незначний дощ. Однак вже з понеділка, 11 березня в країну прийде чергове похолодання.

Читайте також: Ці продукти допоможуть легше перенести перепади у погоді