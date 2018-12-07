Яку погоду очікувати в Україні 7 грудня

Погода на сьогодні 7 грудня в Україні

7 грудня погода в Україні відзначиться снігопадом та похолоданням.

Циклон принесе у частину областей країни незначні опади, тому на сході та заході очікується сніг з дощем. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, на решті території країни буде суха погода.

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"Родзинка п'ятниці – похолодання. Найближчої ночі температура повітря знизиться до -4-9 градусів, подекуди до -9-12 градусів. Завтра вдень очікується 1-5 градусів морозу. На Півдні, південному сході та в західних областях у денні години – майже відлига. На дорогах ожеледиця", – відзначила вона.

У Києві 7 грудня вдень температура коливатиметься на рівні -2-4, а вже на вихідних очікуються потепління та опади.

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