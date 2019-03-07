Яку погоду очікувати в Україні 7 березня

Погода на сьогодні, 7 березня, в Україні

7 березня в Україні прогнозується суха та сонячна погода, а температура повітря продовжить підійматись. Детальніший прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 7 березня, у четвер по всій країні втримається суха та сонячна погода. Середня температура повітря коливатиметься на рівні +7+12. Найсвіжіше буде на сході - до +3+8, а найтепліше на заході - до+13+15. Однак очікується посилення вітру до 7-12 і навіть 15-20 м/с.

У Києві 7 березня прогнозується тепла погода до +9+11, без опадів.

Прогноз погоди на 7 березня у містах України:

Ужгород +14+16

Львів +13+15

Чернівці +10+12

Івано-Франківськ +12+14

Тернопіль +6+8

Рівне +9+11

Луцьк +10+12

Вінниця +8+10

Хмельницький +10+12

Житомир +9+11

Чернігів +5+7

Черкаси +7+9

Миколаїв +10+12

Одеса +8+10

Херсон +9+11

Полтава +6+8

Суми +2+4

Харків +3+5

Дніпро +7+9

Запоріжжя +8+10

Донецьк +6+8

Луганськ +3+5

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