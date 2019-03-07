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Яку погоду очікувати в Україні 7 березня
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7 березня в Україні прогнозується суха та сонячна погода, а температура повітря продовжить підійматись. Детальніший прогноз погоди на сьогодні читайте далі.
Відповідно до даних Укргідрометцентру, 7 березня, у четвер по всій країні втримається суха та сонячна погода. Середня температура повітря коливатиметься на рівні +7+12. Найсвіжіше буде на сході - до +3+8, а найтепліше на заході - до+13+15. Однак очікується посилення вітру до 7-12 і навіть 15-20 м/с.
У Києві 7 березня прогнозується тепла погода до +9+11, без опадів.
Прогноз погоди на 7 березня у містах України:
- Ужгород +14+16
- Львів +13+15
- Чернівці +10+12
- Івано-Франківськ +12+14
- Тернопіль +6+8
- Рівне +9+11
- Луцьк +10+12
- Вінниця +8+10
- Хмельницький +10+12
- Житомир +9+11
- Чернігів +5+7
- Черкаси +7+9
- Миколаїв +10+12
- Одеса +8+10
- Херсон +9+11
- Полтава +6+8
- Суми +2+4
- Харків +3+5
- Дніпро +7+9
- Запоріжжя +8+10
- Донецьк +6+8
- Луганськ +3+5
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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