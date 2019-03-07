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8 березня Серіал Школа

Яку погоду очікувати в Україні 7 березня

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Погода на сьогодні, 7 березня, в Україні - фото 1
Погода на сьогодні, 7 березня, в Україні

7 березня в Україні прогнозується суха та сонячна погода, а температура повітря продовжить підійматись. Детальніший прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 7 березня, у четвер по всій країні втримається суха та сонячна погода. Середня температура повітря коливатиметься на рівні +7+12. Найсвіжіше буде на сході - до +3+8, а найтепліше на заході - до+13+15. Однак очікується посилення вітру до 7-12 і навіть 15-20 м/с.

У Києві 7 березня прогнозується тепла погода до +9+11, без опадів.

Прогноз погоди на 7 березня у містах України:

Яку погоду очікувати в Україні 7 березня - фото 312082
  • Ужгород +14+16
  • Львів +13+15
  • Чернівці +10+12
  • Івано-Франківськ +12+14
  • Тернопіль +6+8
  • Рівне +9+11
  • Луцьк +10+12
  • Вінниця +8+10
  • Хмельницький +10+12
  • Житомир +9+11
  • Чернігів +5+7
  • Черкаси +7+9
  • Миколаїв +10+12
  • Одеса +8+10
  • Херсон +9+11
  • Полтава +6+8
  • Суми +2+4
  • Харків +3+5
  • Дніпро +7+9
  • Запоріжжя +8+10
  • Донецьк +6+8
  • Луганськ +3+5

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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