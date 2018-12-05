Яку погоду очікувати в Україні 6 грудня

В Україні 6 грудня поменшає опадів у вигляді дощу та мокрого снігу, а температура повітря продовжить знижуватися.

У ніч на 6 грудня по всій країні дощитиме та сніжитиме, а сухо буде лише у західних областях. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"А ось завтра вдень опади припиняться, температура повітря знизиться. Лише у східних областях 6-го грудня ще випадатиме мокрий сніг в обнімку з дощем. Вночі в Україні 0-5 морозу, вдень від 3 морозу до 1 тепла. У східних областях вночі та вдень близько нуля, у південній частині до +1+5 градусів", – відзначила вона.

У Києві вночі можливий мокрий сніг, а 6 грудня буде суха погода до 0-2 морозу, одна до вечора похолоднішає до -3-5, а вже 7 грудня температура продовжить знижуватися.

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