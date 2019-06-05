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Яку погоду очікувати в Україні 6 червня

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Погода на 6 червня в Україні - фото 1
Погода на 6 червня в Україні

6 червня в Україні продовжаться опади у вигляді дощі з грозами, місцями з градом та шквалами, але у частині областей все ж буде сухо та сонячно. Детальніший прогноз погоди на завтра читайте далі.

6 червня, у четвер, в Україні прогнозуються короткочасні дощі з грозами та зливами, подекуди можливий град. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Завтра вдень менша ймовірність дощів очікується на Лівобережжі східні області, південний схід, частина центральних областей, тих, що ближче до сходу. Температура повітря в Україні передбачається у четвер +25+30 градусів, на Сході та Півдні місцями до +32 градусів, на Заході +23+27 градусів", – зазначила вона.

У Києві 6 червня періодичні дощі змінюватиме прояснення, а повітря вдень прогріється до +27+28. Однак найближчим часом температура у столиці підійметься до +30+33.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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