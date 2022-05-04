Яку погоду очікувати в Україні 5 травня: прогноз від синоптика

5 травня в Україну переважатиме сонячна, але вітряна погода. Детальний прогноз по містах читайте далі.

5 травня, у четвер, у більшості областей країни втримається тепла та малохмарна погода. Невеликі дощі прогнозуються у Криму, Приазов'ї та місцями у Карпатах. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, також варто зважати на нічні заморозки у західних, північних та центральних областях, а також на сильний вітер з поривами до 15-20 м/с упродовж дня.

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Протягом дня четверга стовпчики термометрів піднімуться до +12+16 градусів, у західних областях та в південній частині буде тепліше, +15+19 градусів. У Києві опадів не передбачається, сухо та сонячно. Проте в столиці стане дещо прохолодніше: вдень 5-го травня очікується +13, +14 градусів. Найближчі результативніші дощі очікуються в Україні 8-9 травня, – додала вона.

Прогноз погоди на 5 травня у містах України:

Ужгород +17+19

Львів +16+18

Чернівці +15+17

Івано-Франківськ +15+17

Тернопіль +13+15

Рівне +12+14

Луцьк +13+15

Вінниця +12+14

Хмельницький +13+15

Житомир +12+14

Чернігів +12+14

Черкаси +12+14

Кропивницький +12+14

Миколаїв +16+18

Одеса +16+18

Херсон +15+17

Сімферополь +16+18

Полтава +12+14

Суми +12+14

Харків +12+14

Дніпро +13+15

Запоріжжя +15+17

Донецьк +14+16

Луганськ +13+15

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