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війна

Яку погоду очікувати в Україні 5 травня: прогноз від синоптика

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Прогноз погоди на 5 травня в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 5 травня в Україні / Tatiana Rodriguez on Unsplash

5 травня в Україну переважатиме сонячна, але вітряна погода. Детальний прогноз по містах читайте далі.

5 травня, у четвер, у більшості областей країни втримається тепла та малохмарна погода. Невеликі дощі прогнозуються у Криму, Приазов'ї та місцями у Карпатах. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, також варто зважати на нічні заморозки у західних, північних та центральних областях, а також на сильний вітер з поривами до 15-20 м/с упродовж дня.

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Протягом дня четверга стовпчики термометрів піднімуться до +12+16 градусів, у західних областях та в південній частині буде тепліше, +15+19 градусів. У Києві опадів не передбачається, сухо та сонячно. Проте в столиці стане дещо прохолодніше: вдень 5-го травня очікується +13, +14 градусів. Найближчі результативніші дощі очікуються в Україні 8-9 травня, – додала вона.

Прогноз погоди на 5 травня у містах України:

Яку погоду очікувати в Україні 5 травня: прогноз від синоптика - фото 504581
  • Ужгород +17+19
  • Львів +16+18
  • Чернівці +15+17
  • Івано-Франківськ +15+17
  • Тернопіль +13+15
  • Рівне +12+14
  • Луцьк +13+15
  • Вінниця +12+14
  • Хмельницький +13+15
  • Житомир +12+14
  • Чернігів +12+14
  • Черкаси +12+14
  • Кропивницький +12+14
  • Миколаїв +16+18
  • Одеса +16+18
  • Херсон +15+17
  • Сімферополь +16+18
  • Полтава +12+14
  • Суми +12+14
  • Харків +12+14
  • Дніпро +13+15
  • Запоріжжя +15+17
  • Донецьк +14+16
  • Луганськ +13+15

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