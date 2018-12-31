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Яку погоду очікувати в Україні 31 грудня

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Погода на сьогодні 31 грудня в Україні - фото 1
Погода на сьогодні 31 грудня в Україні

31 грудня погода в Україні відзначиться опадами у кількох областях країни та морозами.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 31 грудня, у понеділок, на заході країні очікуються опади у вигляді снігу з дощем, а також плюсова температура. На решті території України буде сухо та морозно до - 1-6 морозу вдень.

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У Києві 31 грудня температура коливатиметься на рівні-1+1, істотних опадів не очікується.

Прогноз погоди 31 грудня у містах України:

Яку погоду очікувати в Україні 31 грудня - фото 298627
  • Ужгород +2+4
  • Львів 0+2
  • Чернівці 0+2
  • Івано-Франківськ 0+2
  • Тернопіль 0+2
  • Рівне 0+2
  • Луцьк +0+2
  • Вінниця 0+2
  • Хмельницький 0+2
  • Житомир 0+2
  • Чернігів -2-4
  • Черкаси -1-3
  • Миколаїв -1+1
  • Одеса 0+2
  • Херсон -1+1
  • Полтава -3-5
  • Суми -4-6
  • Харків -4-6
  • Дніпро -2-4
  • Запоріжжя 0-2
  • Донецьк -2-4
  • Луганськ -4-6

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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