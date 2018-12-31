Яку погоду очікувати в Україні 31 грудня

Погода на сьогодні 31 грудня в Україні

31 грудня погода в Україні відзначиться опадами у кількох областях країни та морозами.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 31 грудня, у понеділок, на заході країні очікуються опади у вигляді снігу з дощем, а також плюсова температура. На решті території України буде сухо та морозно до - 1-6 морозу вдень.

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У Києві 31 грудня температура коливатиметься на рівні-1+1, істотних опадів не очікується.

Прогноз погоди 31 грудня у містах України:

Ужгород +2+4

Львів 0+2

Чернівці 0+2

Івано-Франківськ 0+2

Тернопіль 0+2

Рівне 0+2

Луцьк +0+2

Вінниця 0+2

Хмельницький 0+2

Житомир 0+2

Чернігів -2-4

Черкаси -1-3

Миколаїв -1+1

Одеса 0+2

Херсон -1+1

Полтава -3-5

Суми -4-6

Харків -4-6

Дніпро -2-4

Запоріжжя 0-2

Донецьк -2-4

Луганськ -4-6

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