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Яку погоду очікувати в Україні 30 листопада

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Погода на сьогодні 30 листопада в Україні - фото 1
Погода на сьогодні 30 листопада в Україні / news.de

30 листопада в Україні очікується сильний вітер, пориви якого досягатимуть 15-22 метрів на секунду.

30 листопада в Україні очікується сильний вітер у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Харківській областях та в Криму.

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У п'ятницю, 30 листопада, в центральних і південних областях очікується невелике похолодання і сніг. На заході України температура повітря вдень буде на рівні -4 ... -6 градусів, вночі опуститься до -13 ... -16. На півночі і в центрі температура повітря повітря вдень буде -4 ... -6, вночі -12 ... -14.

Яку погоду очікувати в Україні 30 листопада - фото 292225
Яку погоду очікувати в Україні 30 листопада

Детальний прогноз погоди 30 листопада по містах:

  • Ужгород -8-10
  • Львів -5-7
  • Чернівці -7-9
  • Івано-Франківськ -6-8
  • Тернопіль -5-7
  • Рівне -4-6
  • Луцьк -4-6
  • Вінниця -5-7
  • Хмельницький -6-8
  • Житомир -5-7
  • Чернігів -4-6
  • Черкаси -4-6
  • Миколаїв -2-4
  • Одеса -2-4
  • Херсон -1-3
  • Полтава -5-7
  • Суми -5-7
  • Харків -5-7
  • Дніпро -3-5
  • Запоріжжя -2-4
  • Донецьк -2-4
  • Луганськ -4-6

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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