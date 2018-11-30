На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Яку погоду очікувати в Україні 30 листопада
-
- 33
30 листопада в Україні очікується сильний вітер, пориви якого досягатимуть 15-22 метрів на секунду.
30 листопада в Україні очікується сильний вітер у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Харківській областях та в Криму.
І ще: Карпати засипало снігом: фото і відео
У п'ятницю, 30 листопада, в центральних і південних областях очікується невелике похолодання і сніг. На заході України температура повітря вдень буде на рівні -4 ... -6 градусів, вночі опуститься до -13 ... -16. На півночі і в центрі температура повітря повітря вдень буде -4 ... -6, вночі -12 ... -14.
Детальний прогноз погоди 30 листопада по містах:
- Ужгород -8-10
- Львів -5-7
- Чернівці -7-9
- Івано-Франківськ -6-8
- Тернопіль -5-7
- Рівне -4-6
- Луцьк -4-6
- Вінниця -5-7
- Хмельницький -6-8
- Житомир -5-7
- Чернігів -4-6
- Черкаси -4-6
- Миколаїв -2-4
- Одеса -2-4
- Херсон -1-3
- Полтава -5-7
- Суми -5-7
- Харків -5-7
- Дніпро -3-5
- Запоріжжя -2-4
- Донецьк -2-4
- Луганськ -4-6
Читайте також: Як правильно падати під час ожеледі, щоб запобігти травмам
-
12:43Як буде виглядати оновлений Золотий глобус у 2019 році
-
12:29Вайлдер – Ф'юрі: коли і де дивитися онлайн трансляцію бою
-
12:15Нові фільми грудня 2018: найкращі прем'єри місяця
-
11:47Ріта Ора "засвітила" сідниці не червоній доріжці
-
11:23Starbucks заборонив своїм клієнтам дивитися порно
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
10:51Microsoft оновив іконку Word вперше за 11 років
-
10:30Вихідні дні та свята 2019 в Україні – календар на рік
-
10:15Сучасна музика: плейлист нових рок-пісень листопада
-
09:49Маск пообіцяв керівнику NASA не курити марихуану на публіці
-
09:21Настя Каменських порадувала шанувальників спокусливим знімком
-
08:50Стало відомо, кого оберуть хрещеними своєї дитини Меган Маркл і принц Гаррі
-
08:33На аукціоні у Нью-Йорку продали частки місячного ґрунту
-
08:15Вихідні і свята у грудні 2018 в Україні: календар усіх вихідних
-
Як обрати зимові шини, які не підведуть на дорозі: корисні поради
-
07:50Яку погоду очікувати в Україні 30 листопада
-
07:33Фахівці назвали основні ознаки надлишку цукру в організмі
-
07:14Suzuki анонсувала маленький позашляховик Spacia
- 29 листопада
-
22:49Відомо, коли запрацює довгоочікувана функція в нових годинниках Apple Watch Series 4
-
22:17Перший робочий день: як сподобатися новим колегам
-
21:45Серіал Жити заради кохання 4 серія – дивитися онлайн 29-11-2018
-
21:31Audi представила конкурента Tesla Model S
-
21:12Google Translate отримав оновлений дизайн: що змінилося
-
20:51П'ять вагомих причин щодня їсти капусту
-
20:22Nissan удосконалив свій популярний кросовер Murano
-
12:15Нові фільми грудня 2018: найкращі прем'єри місяця
-
10:15Сучасна музика: плейлист нових рок-пісень листопада
-
08:15Вихідні і свята у грудні 2018 в Україні: календар усіх вихідних
- 29 листопада
-
21:45Серіал Жити заради кохання 4 серія – дивитися онлайн 29-11-2018
-
18:24Астана – Динамо: відео голів і огляд матчу Ліги Європи
-
16:31Титанік через 21 рік: як змінилися зірки культового фільму
-
14:145 цікавих книг, які стануть чудовими подарунками
-
12:15Найкращі нові серіали 2018, які варто подивитися у грудні
-
10:15Популярна музика: новенькі пісні відомих виконавців
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 29 листопада
- 28 листопада
-
21:50Серіал Жити заради кохання 3 серія – дивитися онлайн 28-11-2018
-
20:22Укрзалізниця оприлюднила розклад експреса в Бориспіль
-
18:13Медики розповіли, кому корисно пити кока-колу
-
16:27Forbes склав рейтинг найбільш високооплачуваних знаменитостей до 30 років
-
14:56Притула відреагував на воєнний стан іронічним віршем
-
13:29Бумбокс – Твiй на 100%: вийшла нова потужна пісня гурту (текст)
-
08:55Різдвяний піст 2018: дата, історія, традиції і прикмети у Пилипівку
-
07:15Морозно та сухо: погода в Україні 28 листопада
-
00:05Хоффенхайм – Шахтар: відео голів і огляд матчу Ліги чемпіонів
- 27 листопада
-
19:21Відпочинок восени: чому варто поїхати у Будапешт
-
17:10Обери свій look: найкращі чоловічі образи тижня, які варті уваги
-
15:24Як виглядає найкращий автомобіль для жінок
-
11:24Зима близько: яку погоду очікувати 28 листопада
-
08:54Зірка "Гри престолів" показала епічне відео зі зйомок
-
07:15Сніг та мороз: погода в Україні 27 листопада