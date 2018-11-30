Яку погоду очікувати в Україні 30 листопада

Погода на сьогодні 30 листопада в Україні / news.de

30 листопада в Україні очікується сильний вітер, пориви якого досягатимуть 15-22 метрів на секунду.

30 листопада в Україні очікується сильний вітер у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Харківській областях та в Криму.

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У п'ятницю, 30 листопада, в центральних і південних областях очікується невелике похолодання і сніг. На заході України температура повітря вдень буде на рівні -4 ... -6 градусів, вночі опуститься до -13 ... -16. На півночі і в центрі температура повітря повітря вдень буде -4 ... -6, вночі -12 ... -14.

Яку погоду очікувати в Україні 30 листопада

Детальний прогноз погоди 30 листопада по містах:

Ужгород -8-10

Львів -5-7

Чернівці -7-9

Івано-Франківськ -6-8

Тернопіль -5-7

Рівне -4-6

Луцьк -4-6

Вінниця -5-7

Хмельницький -6-8

Житомир -5-7

Чернігів -4-6

Черкаси -4-6

Миколаїв -2-4

Одеса -2-4

Херсон -1-3

Полтава -5-7

Суми -5-7

Харків -5-7

Дніпро -3-5

Запоріжжя -2-4

Донецьк -2-4

Луганськ -4-6

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