Яку погоду очікувати в Україні 3 березня: точний прогноз

Погода на сьогодні, 3 березня

Погода 3 березня в Україні відзначиться поступовим потеплінням та нічними заморозками. Детальніший прогноз погоди читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 3 березня, у неділю, по всій країні втримається малохмарна та суха погода. Середня температура повітря коливатиметься на рівні +3+5. Найтепліше буде на заході – до +7+9, а найсвіжіше на сході – до -1+1.

У Києві 3 березня прогнозується суха і сонячна погода, до +2+4 вдень, вітер південно-західний до 5-10 м/с.

Прогноз погоди на 3 березня у містах України:

Ужгород +6+8

Львів +7+9

Чернівці +7+9

Івано-Франківськ +6+8

Тернопіль +6+8

Рівне +5+7

Луцьк +6+8

Вінниця +3+5

Хмельницький +5+7

Житомир +4+5

Чернігів +1+3

Черкаси 3+5

Миколаїв 3+5

Одеса +3+5

Херсон +3+5

Полтава -1+1

Суми -1+1

Харків -1+1

Дніпро +1+3

Запоріжжя +2+4

Донецьк 0+2

Луганськ -1+1

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