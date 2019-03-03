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Яку погоду очікувати в Україні 3 березня: точний прогноз

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Погода на сьогодні, 3 березня - фото 1
Погода на сьогодні, 3 березня

Погода 3 березня в Україні відзначиться поступовим потеплінням та нічними заморозками. Детальніший прогноз погоди читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 3 березня, у неділю, по всій країні втримається малохмарна та суха погода. Середня температура повітря коливатиметься на рівні +3+5. Найтепліше буде на заході – до +7+9, а найсвіжіше на сході – до -1+1.

У Києві 3 березня прогнозується суха і сонячна погода, до +2+4 вдень, вітер південно-західний до 5-10 м/с.

Прогноз погоди на 3 березня у містах України:

Яку погоду очікувати в Україні 3 березня: точний прогноз - фото 311216
  • Ужгород +6+8
  • Львів +7+9
  • Чернівці +7+9
  • Івано-Франківськ +6+8
  • Тернопіль +6+8
  • Рівне +5+7
  • Луцьк +6+8
  • Вінниця +3+5
  • Хмельницький +5+7
  • Житомир +4+5
  • Чернігів +1+3
  • Черкаси 3+5
  • Миколаїв 3+5
  • Одеса +3+5
  • Херсон +3+5
  • Полтава -1+1
  • Суми -1+1
  • Харків -1+1
  • Дніпро +1+3
  • Запоріжжя +2+4
  • Донецьк 0+2
  • Луганськ -1+1

І ще: Ці продукти допоможуть легше перенести перепади у погоді

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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