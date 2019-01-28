Яку погоду очікувати в Україні 28 січня

Погода на сьогодні 28 січня в Україні

28 січня в Україні послабшають морози, а у кількох областях пройдуть дощі.

28 січня, у понеділок, буде доволі холодно, однак до кінця тижня відлига поступово захопить всю країну. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Актуально: Як користуватися смартфоном на морозі, щоб не нашкодити ні собі, ні гаджету

"Вдень морози слабшатимуть, лише на північному сході ще побуде до -10 градусів. Опадів якихось серйозних – навряд. У Києві вже завтра вдень усього -3-4 градуси. Сухо та слизько", – відзначила вона.

Однак вже з вівторка, 29 січня, температура вдень почне підійматись вище нуля, а у всій областях очікується відлига.

Актуально: Як правильно падати під час ожеледі, щоб запобігти травмам