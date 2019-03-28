Яку погоду очікувати в Україні 28 березня

Погода на сьогодні, 28 березня, в Україні

28 березня в Україні очікується прохолодна погода з опадами у вигляді дощу з мокрим снігом. Лише у кількох областях буде сухо та сонячно. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 28 березня, у четвер, у більшості областей країни втримається суха та малохмарна погода, однак на заході та на Дніпропетровщині пройдуть дощі з мокрим снігом. Середня температура повітря складе +5+8. Також синоптики попереджають про посилення вітру до +7+12 м/с.

У Києві 28 березня очікується до +5+7, без істотних опадів.

Прогноз погоди на 28 березня у містах України:

Ужгород +8+10

Львів +7+9

Чернівці +6+8

Івано-Франківськ +6+8

Тернопіль +5+7

Рівне +6+8

Луцьк +6+8

Вінниця +4+6

Хмельницький +6+8

Житомир +6+8

Чернігів +5+7

Черкаси +5+7

Миколаїв +6+8

Одеса +8+10

Херсон +7+9

Полтава +5+7

Суми +6+8

Харків +6+8

Дніпро +6+8

Запоріжжя +6+8

Донецьк +5+7

Луганськ +6+8

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