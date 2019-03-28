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Яку погоду очікувати в Україні 28 березня

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Погода на сьогодні, 28 березня, в Україні - фото 1
Погода на сьогодні, 28 березня, в Україні

28 березня в Україні очікується прохолодна погода з опадами у вигляді дощу з мокрим снігом. Лише у кількох областях буде сухо та сонячно. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 28 березня, у четвер, у більшості областей країни втримається суха та малохмарна погода, однак на заході та на Дніпропетровщині пройдуть дощі з мокрим снігом. Середня температура повітря складе +5+8. Також синоптики попереджають про посилення вітру до +7+12 м/с.

У Києві 28 березня очікується до +5+7, без істотних опадів.

Прогноз погоди на 28 березня у містах України:

Яку погоду очікувати в Україні 28 березня - фото 317203
  • Ужгород +8+10
  • Львів +7+9
  • Чернівці +6+8
  • Івано-Франківськ +6+8
  • Тернопіль +5+7
  • Рівне +6+8
  • Луцьк +6+8
  • Вінниця +4+6
  • Хмельницький +6+8
  • Житомир +6+8
  • Чернігів +5+7
  • Черкаси +5+7
  • Миколаїв +6+8
  • Одеса +8+10
  • Херсон +7+9
  • Полтава +5+7
  • Суми +6+8
  • Харків +6+8
  • Дніпро +6+8
  • Запоріжжя +6+8
  • Донецьк +5+7
  • Луганськ +6+8

І ще: Ці продукти допоможуть легше перенести перепади у погоді

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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