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Яку погоду очікувати в Україні 27 січня

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Погода на сьогодні 27 січня в Україні - - фото 1
Погода на сьогодні 27 січня в Україні -

27 січня погода відзначиться незначним потеплінням та мокрим снігом у кількох областях.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 27 січня, у неділю, по всій країні очікується потепління. Водночас хуртовини та мокрий сніг з дощем пройдуть на сході, півдні та у центрі країни. Незначні опади також можливі в Ужгороді та у Вінниці. Температура повітря коливатиметься на рівні від нуля до -2-4.

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У Києві 27 січня вдень без істотних опадів, до -4-6 морозу вдень.

Прогноз погоди на 27 січня у містах України:

Яку погоду очікувати в Україні 27 січня - фото 303845
  • Ужгород -1-3
  • Львів 0-2
  • Чернівці -1-3
  • Івано-Франківськ -1-3
  • Тернопіль -1-3
  • Рівне -2-4
  • Луцьк -1-3
  • Вінниця -2-4
  • Хмельницький -2-4
  • Житомир -2-4
  • Чернігів-2-4
  • Черкаси -2-4
  • Миколаїв -1+1
  • Одеса -1+1
  • Херсон 0+2
  • Полтава 0-2
  • Суми -1-3
  • Харків -1+1
  • Дніпро 0+2
  • Запоріжжя +1+3
  • Донецьк 0+2
  • Луганськ -1+1

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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