Яку погоду очікувати в Україні 27 січня

Погода на сьогодні 27 січня в Україні -

27 січня погода відзначиться незначним потеплінням та мокрим снігом у кількох областях.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 27 січня, у неділю, по всій країні очікується потепління. Водночас хуртовини та мокрий сніг з дощем пройдуть на сході, півдні та у центрі країни. Незначні опади також можливі в Ужгороді та у Вінниці. Температура повітря коливатиметься на рівні від нуля до -2-4.

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У Києві 27 січня вдень без істотних опадів, до -4-6 морозу вдень.

Прогноз погоди на 27 січня у містах України:

Ужгород -1-3

Львів 0-2

Чернівці -1-3

Івано-Франківськ -1-3

Тернопіль -1-3

Рівне -2-4

Луцьк -1-3

Вінниця -2-4

Хмельницький -2-4

Житомир -2-4

Чернігів-2-4

Черкаси -2-4

Миколаїв -1+1

Одеса -1+1

Херсон 0+2

Полтава 0-2

Суми -1-3

Харків -1+1

Дніпро 0+2

Запоріжжя +1+3

Донецьк 0+2

Луганськ -1+1

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