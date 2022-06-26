Яку погоду очікувати в Україні 27 червня: прогноз по містах

27 червня в Україні очікується спекотна погода з локальними дощами у кількох областях. Детальний прогноз на день по містах читайте далі.

27 червня, у понеділок, температура повітря в Україні продовжить підійматись до +28+33. Трохи свіжіше буде в Криму – до +21+26, відповідно до даних Укргідрометцентру.

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Також майже по всій країні втримається суха та сонячна погода, а незначні короткочасні дощі пройдуть у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, а також У Карпатах та в Криму. У Києві та на Київщині 27 червня без опадів, вдень до +28+33, вітер північно-східний до 7-12 м/с.

Прогноз погоди на 27 червня у містах України:

Ужгород +30+32

Львів +28+30

Чернівці +27+29

Івано-Франківськ +27+29

Тернопіль +27+29

Рівне +28+30

Луцьк +29+31

Вінниця +29+31

Хмельницький 2+30

Житомир +29+31

Чернігів +30+32

Черкаси +27+29

Кропивницький +27+29

Миколаїв +28+30

Одеса +26+28

Херсон +27+29

Сімферополь +23+25

Полтава +26+28

Суми +30+32

Харків +27+29

Дніпро +28+30

Запоріжжя +28+30

Донецьк +27+29

Луганськ +27+29

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