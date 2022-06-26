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війна Kalush

Яку погоду очікувати в Україні 27 червня: прогноз по містах

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Прогноз погоди на 27 червня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 27 червня 2022 в Україні / Humphrey Muleba on Unsplash

27 червня в Україні очікується спекотна погода з локальними дощами у кількох областях. Детальний прогноз на день по містах читайте далі.

27 червня, у понеділок, температура повітря в Україні продовжить підійматись до +28+33. Трохи свіжіше буде в Криму – до +21+26, відповідно до даних Укргідрометцентру.

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Також майже по всій країні втримається суха та сонячна погода, а незначні короткочасні дощі пройдуть у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, а також У Карпатах та в Криму. У Києві та на Київщині 27 червня без опадів, вдень до +28+33, вітер північно-східний до 7-12 м/с.

Прогноз погоди на 27 червня у містах України:

Яку погоду очікувати в Україні 27 червня: прогноз по містах - фото 508313
  • Ужгород +30+32
  • Львів +28+30
  • Чернівці +27+29
  • Івано-Франківськ +27+29
  • Тернопіль +27+29
  • Рівне +28+30
  • Луцьк +29+31
  • Вінниця +29+31
  • Хмельницький 2+30
  • Житомир +29+31
  • Чернігів +30+32
  • Черкаси +27+29
  • Кропивницький +27+29
  • Миколаїв +28+30
  • Одеса +26+28
  • Херсон +27+29
  • Сімферополь +23+25
  • Полтава +26+28
  • Суми +30+32
  • Харків +27+29
  • Дніпро +28+30
  • Запоріжжя +28+30
  • Донецьк +27+29
  • Луганськ +27+29

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