Яку погоду очікувати в Україні 26 січня

Погода на сьогодні 26 січня в Україні

26 січня, у суботу, в країні прогнозується потепління з опадами у вигляді мокрого снігу.

Про перепади температури та повернення незначних снігопадів попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"У суботу сніг та мокрий сніг переважно невеликий. Вдень – до відлиги, на Півночі -3-8 градусів. У неділю черговий циклон знову накриє Україну опадами та сильним вітром", – зазначила вона.

Через потепління опади можуть посилюватись, однак вже у неділю, 27 січня, на заході очікується прояснення. У Києві також температура повітря поступово підійматиметься. У суботу, 26 січня, можливий невеликий сніг, а в неділю буде суха погода.

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