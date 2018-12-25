Яку погоду очікувати в Україні 26 грудня

26 грудня погода в Україні відзначиться посиленням вітру та снігопадами.

Новий атмосферний фронт принесе 26 грудня, у середу, порцію опадів у вигляді снігу. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"26 грудня у західних, північних областях, а до кінця доби середи у більшості областей України знову посипле снігом, посилиться вітер, підвиватимуть хуртовини. На Заході сніг змішуватиметься із мокрим снігом та подекуди дощем. Вітер буде західного та північно-західного напрямку, помірний, до сильного", – зазначила вона.

У ніч на 26 грудня очікуються морози до -2-9, а вдень на Правобережжі 0+3, а також до -1-6 на Лівобережжі. У Києві сніжитиме, а також можлива відлига.

"Хроніка прогнозу на новорічну ніч: поки що у прогнозі залишається домінування опадів, без снігу не залишимося. Морозець незначний вночі, а вдень 1-го січня до 0+1 градуса", – йдеться у повідомленні.

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