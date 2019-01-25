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Яку погоду очікувати в Україні 25 січня

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Погода на сьогодні 25 січня в Україні - фото 1
Погода на сьогодні 25 січня в Україні

25 січня, у Тетянин день, в Україні очікується температурні гойдалки від відлиги до посилення морозів.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, погода 25 січня, у п'ятницю, відзначиться відсутністю опадів. Тільки на заході можливі незначні снігопади та сніг з дощем. На сході та у центрі країни посиляться морози, а температура вдень коливатиметься на рівні - 6-8.

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У Києві 25 січня буде до -7-9 морозу вдень, без істотних опадів.

Прогноз погоди на 25 січня у містах України:

Яку погоду очікувати в Україні 25 січня - фото 303425
  • Ужгород 0+2
  • Львів -3-5
  • Чернівці -4-6
  • Івано-Франківськ -3-5
  • Тернопіль -4-6
  • Рівне -3-5
  • Луцьк -3-5
  • Вінниця -3-5
  • Хмельницький -4-6
  • Житомир -6-8
  • Чернігів -7-9
  • Черкаси -6-8
  • Миколаїв +1+3
  • Одеса +1+3
  • Херсон +2+4
  • Полтава -6-8
  • Суми -8-10
  • Харків -6-8
  • Дніпро -3-5
  • Запоріжжя +3+5
  • Донецьк 0+2
  • Луганськ -1-3

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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