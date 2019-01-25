Яку погоду очікувати в Україні 25 січня

Погода на сьогодні 25 січня в Україні

25 січня, у Тетянин день, в Україні очікується температурні гойдалки від відлиги до посилення морозів.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, погода 25 січня, у п'ятницю, відзначиться відсутністю опадів. Тільки на заході можливі незначні снігопади та сніг з дощем. На сході та у центрі країни посиляться морози, а температура вдень коливатиметься на рівні - 6-8.

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У Києві 25 січня буде до -7-9 морозу вдень, без істотних опадів.

Прогноз погоди на 25 січня у містах України:

Ужгород 0+2

Львів -3-5

Чернівці -4-6

Івано-Франківськ -3-5

Тернопіль -4-6

Рівне -3-5

Луцьк -3-5

Вінниця -3-5

Хмельницький -4-6

Житомир -6-8

Чернігів -7-9

Черкаси -6-8

Миколаїв +1+3

Одеса +1+3

Херсон +2+4

Полтава -6-8

Суми -8-10

Харків -6-8

Дніпро -3-5

Запоріжжя +3+5

Донецьк 0+2

Луганськ -1-3

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