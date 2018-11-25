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Яку погоду очікувати в Україні 25 листопада

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Погода на сьогодні 25 листопада в Україні - фото 1
Погода на сьогодні 25 листопада в Україні

22 листопада погода в Україні відзначиться опадами у вигляді мокрого снігу, які пройдуть у кількох областях.

25 листопада, у неділю, на заході країни очікується незвично тепла погода до +4+9 вдень. А от найхолодніше буде на сході, де температура вдень прогріється до -1+1. Однак раптове потепління принесе дощ та мокрий сніг у західні та північні області.

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У центральному регіоні буде хмарно з незначними опадами, а температура на рівні -1+1, на півдні сонячно до +6+9. У Києві 25 листопада вдень до 0+2, а також опади у вигляді мокрого снігу.

Яку погоду очікувати в Україні 25 листопада - фото 291001

Детальний прогноз погоди 25 листопада по містах:

  • Ужгород +7+9
  • Львів +5+7
  • Чернівці +4+6
  • Івано-Франківськ +5+7
  • Тернопіль +3+5
  • Рівне +4+6
  • Луцьк +5+7
  • Вінниця +1+3
  • Хмельницький +3+5
  • Житомир +1+3
  • Чернігів 0+2
  • Черкаси 0+2
  • Миколаїв +5+7
  • Одеса +5+7
  • Херсон +5+7
  • Полтава 0+2
  • Суми -1+1
  • Харків -1+1
  • Дніпро 0-2
  • Запоріжжя +2+4
  • Донецьк 0+2
  • Луганськ -1+1

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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