Яку погоду очікувати в Україні 25 листопада

Погода на сьогодні 25 листопада в Україні

22 листопада погода в Україні відзначиться опадами у вигляді мокрого снігу, які пройдуть у кількох областях.

25 листопада, у неділю, на заході країни очікується незвично тепла погода до +4+9 вдень. А от найхолодніше буде на сході, де температура вдень прогріється до -1+1. Однак раптове потепління принесе дощ та мокрий сніг у західні та північні області.

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У центральному регіоні буде хмарно з незначними опадами, а температура на рівні -1+1, на півдні сонячно до +6+9. У Києві 25 листопада вдень до 0+2, а також опади у вигляді мокрого снігу.

Детальний прогноз погоди 25 листопада по містах:

Ужгород +7+9

Львів +5+7

Чернівці +4+6

Івано-Франківськ +5+7

Тернопіль +3+5

Рівне +4+6

Луцьк +5+7

Вінниця +1+3

Хмельницький +3+5

Житомир +1+3

Чернігів 0+2

Черкаси 0+2

Миколаїв +5+7

Одеса +5+7

Херсон +5+7

Полтава 0+2

Суми -1+1

Харків -1+1

Дніпро 0-2

Запоріжжя +2+4

Донецьк 0+2

Луганськ -1+1

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