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Яку погоду очікувати в Україні 24 лютого

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Погода на сьогодні, 24 лютого, в Україні - фото 1
Погода на сьогодні, 24 лютого, в Україні

24 лютого в Україні втримається холодна погода з морозами, але без істотних опадів.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 24 лютого, у неділю, в країні втримається холодна та морозна погода до -7-9 вночі та до -1+1 вдень. У всіх областях не прогнозується істотних опадів, місцями можливий незначний сніг.

У Києві 24 лютого буде хмарна погода до -1+1, вітер північно-західних до 5-10 м/с.

Прогноз погоди на 24 лютого у містах України:

Яку погоду очікувати в Україні 24 лютого - фото 309552
  • Ужгород 0+2
  • Львів 0+2
  • Чернівці -1+1
  • Івано-Франківськ -1+1
  • Тернопіль 0+2
  • Рівне 0+2
  • Луцьк 0+2
  • Вінниця 0+2
  • Хмельницький -1+1
  • Житомир -1+1
  • Чернігів -1+1
  • Черкаси -1+1
  • Миколаїв -1+1
  • Одеса -1+1
  • Херсон -1+1
  • Полтава -1+1
  • Суми 0-2
  • Харків -1+1
  • Дніпро -1+1
  • Запоріжжя -1+1
  • Донецьк -1+1
  • Луганськ 0-2

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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