Яку погоду очікувати в Україні 24 лютого

Погода на сьогодні, 24 лютого, в Україні

24 лютого в Україні втримається холодна погода з морозами, але без істотних опадів.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 24 лютого, у неділю, в країні втримається холодна та морозна погода до -7-9 вночі та до -1+1 вдень. У всіх областях не прогнозується істотних опадів, місцями можливий незначний сніг.

У Києві 24 лютого буде хмарна погода до -1+1, вітер північно-західних до 5-10 м/с.

Прогноз погоди на 24 лютого у містах України:

Ужгород 0+2

Львів 0+2

Чернівці -1+1

Івано-Франківськ -1+1

Тернопіль 0+2

Рівне 0+2

Луцьк 0+2

Вінниця 0+2

Хмельницький -1+1

Житомир -1+1

Чернігів -1+1

Черкаси -1+1

Миколаїв -1+1

Одеса -1+1

Херсон -1+1

Полтава -1+1

Суми 0-2

Харків -1+1

Дніпро -1+1

Запоріжжя -1+1

Донецьк -1+1

Луганськ 0-2

І ще: Ці продукти допоможуть легше перенести перепади у погоді