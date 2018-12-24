Яку погоду очікувати в Україні 24 грудня

Погода на сьогодні 24 грудня в Україні

Погода 24 грудня в Україні відзначиться посиленням морозів та опадами у кількох областях.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 24 грудня, у понеділок, майже по всій країні очікуються опади у вигляді мокрого снігу. Суха погода буде лише на сході. Зниження температури також зачепиться майже всі області, крім заходу. Середня температура повітря вдень складе від -5 до -1, а на півдні 0+4.

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У Києві 24 грудня падатиме сніг і похолоднішає до -2-4.

Погода 24 грудня по містах України

Ужгород +2+4

Львів -1+1

Чернівці -1+1

Івано-Франківськ -1+1

Тернопіль-1+1

Рівне -1+1

Луцьк -1+1

Вінниця -1+1

Хмельницький -1+1

Житомир 0-2

Чернігів -2-4

Черкаси -1-3

Миколаїв +2+4

Одеса +2+4

Херсон +2+4

Полтава -1-3

Суми -2-4

Харків -1-3

Дніпро -1+1

Запоріжжя -1+1

Донецьк -1+1

Луганськ -1+1

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