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Яку погоду очікувати в Україні 24 грудня

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Погода на сьогодні 24 грудня в Україні - фото 1
Погода на сьогодні 24 грудня в Україні

Погода 24 грудня в Україні відзначиться посиленням морозів та опадами у кількох областях.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 24 грудня, у понеділок, майже по всій країні очікуються опади у вигляді мокрого снігу. Суха погода буде лише на сході. Зниження температури також зачепиться майже всі області, крім заходу. Середня температура повітря вдень складе від -5 до -1, а на півдні 0+4.

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У Києві 24 грудня падатиме сніг і похолоднішає до -2-4.

Погода 24 грудня по містах України

Яку погоду очікувати в Україні 24 грудня - фото 297188
  • Ужгород +2+4
  • Львів -1+1
  • Чернівці -1+1
  • Івано-Франківськ -1+1
  • Тернопіль-1+1
  • Рівне -1+1
  • Луцьк -1+1
  • Вінниця -1+1
  • Хмельницький -1+1
  • Житомир 0-2
  • Чернігів -2-4
  • Черкаси -1-3
  • Миколаїв +2+4
  • Одеса +2+4
  • Херсон +2+4
  • Полтава -1-3
  • Суми -2-4
  • Харків -1-3
  • Дніпро -1+1
  • Запоріжжя -1+1
  • Донецьк -1+1
  • Луганськ -1+1

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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