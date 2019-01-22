Яку погоду очікувати в Україні 22 січня

Погода на сьогодні 22 січня в Україні

22 січня погода в Україні відзначиться відсутністю опадів та похолоданням.

22 січня, у вівторок, по всій країні втримається суха погода, а температура повітря продовжить знижуватися. Найхолодніше буде на сході та у центрі України, де вдень очікується до -6-8 морозу. Найтепліша погода втримається на заході та півдні - до -1-3.

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У Києві 22 січня прогнозується хмарна погода без опадів до -11-13 вночі та -6-8 вдень.

Прогноз погоди на 22 січня у містах України:

Ужгород -1-3

Львів -1-3

Чернівці -3-5

Івано-Франківськ -1-3

Тернопіль -2-4

Рівне -2-4

Луцьк -1-3

Вінниця -5-7

Хмельницький -5-7

Житомир -5-7

Чернігів -6-8

Черкаси -6-8

Миколаїв -2-4

Одеса -1-3

Херсон -1-3

Полтава -6-8

Суми -6-8

Харків -6-8

Дніпро -6-8

Запоріжжя -2-4

Донецьк -6-8

Луганськ -7-9

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