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Яку погоду очікувати в Україні 22 січня

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Погода на сьогодні 22 січня в Україні - фото 1
Погода на сьогодні 22 січня в Україні

22 січня погода в Україні відзначиться відсутністю опадів та похолоданням.

22 січня, у вівторок, по всій країні втримається суха погода, а температура повітря продовжить знижуватися. Найхолодніше буде на сході та у центрі України, де вдень очікується до -6-8 морозу. Найтепліша погода втримається на заході та півдні - до -1-3.

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У Києві 22 січня прогнозується хмарна погода без опадів до -11-13 вночі та -6-8 вдень.

Прогноз погоди на 22 січня у містах України:

Яку погоду очікувати в Україні 22 січня - фото 302576
  • Ужгород -1-3
  • Львів -1-3
  • Чернівці -3-5
  • Івано-Франківськ -1-3
  • Тернопіль -2-4
  • Рівне -2-4
  • Луцьк -1-3
  • Вінниця -5-7
  • Хмельницький -5-7
  • Житомир -5-7
  • Чернігів -6-8
  • Черкаси -6-8
  • Миколаїв -2-4
  • Одеса -1-3
  • Херсон -1-3
  • Полтава -6-8
  • Суми -6-8
  • Харків -6-8
  • Дніпро -6-8
  • Запоріжжя -2-4
  • Донецьк -6-8
  • Луганськ -7-9

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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