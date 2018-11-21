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Морозно і без опадів: погода в Україні 22 листопада

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Погода на завтра 22 листопада - прогноз погоди в Україні - фото 1
Погода на завтра 22 листопада - прогноз погоди в Україні

22 листопада в Україні очікується похолодання, але опади можливі тільки у кількох областях країни.

Потужний антициклон Burckhard принесе в Україну суху погоду, однак температура повітря продовжить знижуватись. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Тому 22 листопада опадів суттєвих не очікується, лише вплив південного циклону з також складним ім'ям Dschuna закине трохи снігу на Карпати, Закарпаття та Прикарпаття. Повітря буде холодним. Найближчої ночі -4-10 градусів, завтра вдень від 3 морозу до 2 тепла. На дорогах подекуди ожеледиця", – відзначила вона.

У Києві вдень буде до 0-2 морозу, а вночі до -2-5, а також втримається суха погода.

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Джерело: Радіо МАКСИУММ
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