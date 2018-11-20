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У зоопарку США показали, як панда радіє першому снігу: кумедне відео

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Веселощі панди - фото 1
Веселощі панди / Twitter

Співробітники Смітсонівського національного зоопарку (Вашингтон, США) зняли, як один з мешканців звіринця, панда по імені Бей-Бей, радіє першому снігу.

У підписі до відео зазначено, що панди найбільш активні в холодну погоду. На відео трирічна панда Бей-Бей насолоджується, активно перекидаючись в снігу.

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Панда Бей-Бей народилася влітку 2015 року. Разом з нею на світ з'явився брат-близнюк, але він не вижив.

Варто відзначити, що у 2015 році ім'я для тварини обирали перші леді США та Китаю – Мішель Обама і Пен Ліюань. Згідно з домовленістю між двома державами, у 2019 році Бей-Бей у віці 4 років відправиться в один із зоопарків Китаю.

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Джерело: youtube
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