У зоопарку США показали, як панда радіє першому снігу: кумедне відео

Співробітники Смітсонівського національного зоопарку (Вашингтон, США) зняли, як один з мешканців звіринця, панда по імені Бей-Бей, радіє першому снігу.

У підписі до відео зазначено, що панди найбільш активні в холодну погоду. На відео трирічна панда Бей-Бей насолоджується, активно перекидаючись в снігу.

І ще: Науковці розповіли, як сонячне затемнення впливає на птахів

Панда Бей-Бей народилася влітку 2015 року. Разом з нею на світ з'явився брат-близнюк, але він не вижив.

Варто відзначити, що у 2015 році ім'я для тварини обирали перші леді США та Китаю – Мішель Обама і Пен Ліюань. Згідно з домовленістю між двома державами, у 2019 році Бей-Бей у віці 4 років відправиться в один із зоопарків Китаю.

Читайте також: У Японії коти вже два роки намагаються потрапити до музею