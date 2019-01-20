Яку погоду очікувати в Україні 21 січня

21 січня, у понеділок, частину країни накриють опади у вигляді мокрого снігу.

У ніч на 21 січня, а також вранці сильні опади у вигляді снігу пройдуть на сході, півдні країни та у Дніпрі, Кропивницькому, Полтаві. На решті території втримається суха погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Протягом дня 21 січня циклон посунеться у східному напрямку, тому негода втримається лише у східних областях, в Криму та Приазов`ї. У більшості областей домінуватиме суха погода. Температура повітря. Трохи "осядуть" морози. Найближчої ночі очікується -7-12 градусів, завтра вдень -2-7 градусів. На Півдні України вночі від 2 тепла до 3 морозу, вдень у понеділок 0+4 градуси, в Криму до +6 градусів", – відзначила вона.

У Києві вночі на 21 січня можливі снігопади, однак вдень буде суха погода і до -3-5 морозу. На дорогах ожеледиця.

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