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Яку погоду очікувати в Україні 21 листопада

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Погода на завтра, 21 листопада - фото 1
Погода на завтра, 21 листопада

21 листопада погода в Україні відзначиться похолоданням та зменшенням кількості опадів.

Антициклон принесе в Україні 21 листопада, у середу, майже суху погоду. Опади ймовірні лише на крайньому півдні та заході країни. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Буде холодно. Найближчої ночі -3-8 градусів, завтра вдень від 3 морозу до 2 тепла. Надвечір 0-5 градусів морозу. У Києві також - тенденція до невеликого похолодання. Вночі -3-6 градусів, вдень 0-2 градуси морозу. У столиці буде сухо і часом навіть сонячно, як сьогодні", - відзначила вона.

Також синоптик додала, що незначне потепління та опади прийдуть в країну вже у неділю, 25 грудня.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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