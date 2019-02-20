Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення 2019 Ліга Європи

Погода на сьогодні, 20 лютого, в Україні: де буде сонячно

  • 72
Погода на сьогодні, 20 лютого, в Україні - фото 1
Погода на сьогодні, 20 лютого, в Україні

20 лютого в Україні очікується незначне погіршення погодних умов, яке відзначиться дощами і навіть мокрим снігом.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 20 лютого, у середу, у кількох областях країни очікуються опади у вигляді дощу. Суха погода втримається у центрі, на півдні та на сході країни. Середня температура повітря складе +3+8 тепла. Найсвіжіше буде на сході - до +3+5.

У Києві 20 лютого вдень очікується тепла і хмарна погода з дощем, до +4+6.

Прогноз погоди на 20 лютого у містах України:

Погода на сьогодні, 20 лютого, в Україні: де буде сонячно - фото 308677
  • Ужгород +8+10
  • Львів +6+8
  • Чернівці +6+8
  • Івано-Франківськ +6+8
  • Тернопіль +5+7
  • Рівне +5+7
  • Луцьк +5+7
  • Вінниця +5+7
  • Хмельницький +5+7
  • Житомир +4+6
  • Чернігів +4+6
  • Черкаси +4+6
  • Миколаїв +6+8
  • Одеса +8+10
  • Херсон +6+8
  • Полтава +3+5
  • Суми +2+4
  • Харків +2+4
  • Дніпро +3+5
  • Запоріжжя +4+6
  • Донецьк +3+5
  • Луганськ +2+4

І ще: Ці продукти допоможуть легше перенести перепади у погоді

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Хто пройшов у фінал Нацвідбору на Євробачення 2019: усі фіналісти
  • 17 лютого, 00:10
  • 1297
10 дурних запитань програмісту: пояснення на хлопський розум
  • 16 лютого, 16:31
  • 1397
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1228224
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна