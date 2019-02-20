Погода на сьогодні, 20 лютого, в Україні: де буде сонячно

Погода на сьогодні, 20 лютого, в Україні

20 лютого в Україні очікується незначне погіршення погодних умов, яке відзначиться дощами і навіть мокрим снігом.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 20 лютого, у середу, у кількох областях країни очікуються опади у вигляді дощу. Суха погода втримається у центрі, на півдні та на сході країни. Середня температура повітря складе +3+8 тепла. Найсвіжіше буде на сході - до +3+5.

У Києві 20 лютого вдень очікується тепла і хмарна погода з дощем, до +4+6.

Прогноз погоди на 20 лютого у містах України:

Ужгород +8+10

Львів +6+8

Чернівці +6+8

Івано-Франківськ +6+8

Тернопіль +5+7

Рівне +5+7

Луцьк +5+7

Вінниця +5+7

Хмельницький +5+7

Житомир +4+6

Чернігів +4+6

Черкаси +4+6

Миколаїв +6+8

Одеса +8+10

Херсон +6+8

Полтава +3+5

Суми +2+4

Харків +2+4

Дніпро +3+5

Запоріжжя +4+6

Донецьк +3+5

Луганськ +2+4

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