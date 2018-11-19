Яку погоду очікувати в Україні 20 листопада

20 листопада в Україні втримається негода з мокрим снігом, а також денними морозами.

Погода у вівторок, 20 листопада, відзначиться мокрим снігом та ожеледицею вночі у більшості областей країни. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Найближчої ночі негода втримається на Півдні та в Центрі (Захід попустить). Завтра вдень волога погода з опадами передбачається на південному сході України. А більшість областей потраплять у зону впливу північного, скандинавського антициклону. Тому якісь серйозні опади – навряд", – зазначила вона.

У Києві 20 листопада буде сухо та холодно до 0+2 вдень, а також до -1-4 вночі. А невдовзі погода визначатиме антициклон, тому опади відступлять ненадовго.

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