Яку погоду очікувати в Україні 20 березня: точний прогноз

Погода на сьогодні, 20 березня, в Україні

20 березня в країні втримається суха та сонячна погода, а незначні дощі можливі лише у кількох областях. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 20 березня, у середу, завдяки антициклону майже на всіх території України буде сонячна погода. Дощі пройдуть тільки на Івано-Франківщині та Харківщині. Середня температура повітря коливатиметься на рівні +9+11, а найтепліше буде на півдні та сході - до +12+14.

У Києві 20 березня до +8+10 вдень, без істотних опадів, вітер північно-західний до 5-10 м/с.

Прогноз погоди на 20 березня у містах України:

Ужгород +10+12

Львів +8+10

Чернівці +9+11

Івано-Франківськ +7+9

Тернопіль +7+9

Рівне +7+9

Луцьк +7+9

Вінниця +8+10

Хмельницький +7+9

Житомир +9+11

Чернігів +8+10

Черкаси +7+9

Миколаїв +11+13

Одеса +10+12

Херсон +12+17

Полтава +7+9

Суми +7+9

Харків +10+12

Дніпро +10+12

Запоріжжя +11+13

Донецьк +11+13

Луганськ +12+14

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