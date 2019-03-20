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Яку погоду очікувати в Україні 20 березня: точний прогноз

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Погода на сьогодні, 20 березня, в Україні - фото 1
Погода на сьогодні, 20 березня, в Україні

20 березня в країні втримається суха та сонячна погода, а незначні дощі можливі лише у кількох областях. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 20 березня, у середу, завдяки антициклону майже на всіх території України буде сонячна погода. Дощі пройдуть тільки на Івано-Франківщині та Харківщині. Середня температура повітря коливатиметься на рівні +9+11, а найтепліше буде на півдні та сході - до +12+14.

У Києві 20 березня до +8+10 вдень, без істотних опадів, вітер північно-західний до 5-10 м/с.

Прогноз погоди на 20 березня у містах України:

Яку погоду очікувати в Україні 20 березня: точний прогноз - фото 315410
  • Ужгород +10+12
  • Львів +8+10
  • Чернівці +9+11
  • Івано-Франківськ +7+9
  • Тернопіль +7+9
  • Рівне +7+9
  • Луцьк +7+9
  • Вінниця +8+10
  • Хмельницький +7+9
  • Житомир +9+11
  • Чернігів +8+10
  • Черкаси +7+9
  • Миколаїв +11+13
  • Одеса +10+12
  • Херсон +12+17
  • Полтава +7+9
  • Суми +7+9
  • Харків +10+12
  • Дніпро +10+12
  • Запоріжжя +11+13
  • Донецьк +11+13
  • Луганськ +12+14

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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