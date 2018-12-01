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Яку погоду очікувати в Україні 2 грудня
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Погода 2 листопада в Україні відзначиться зменшенням снігопадів та ожеледицею на дорогах.
У неділю, 2 грудня, у більшості областей країни поменшає опадів. Снігопад можливий лише на північному сході та півночі. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко.
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"Температура повітря вночі буде низькою, -7-12, на Заході до -15 градусів. Вдень в Україні -3-9 градусів. На Півдні та в Приазов’ї до невеликих 'мінусів’ або й нуля, незначних 'плюсів’. Потепліє вдень на Заході ледь не до відлиги, побережіть голови", – відзначила Діденко
У Києві 2 грудня морозна та суха погода, а вже з 4 грудня прийде потепління та відлига.
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