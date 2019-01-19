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Яку погоду очікувати в Україні 19 січня

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Погода на сьогодні 19 січня в Україні - фото 1
Погода на сьогодні 19 січня в Україні

19 січня в Україну повернуться морози, однак втримається суха погода.

Після кількаденної відлиги в Україну поступово повернеться похолодання. 19 січня, у суботу, вночі до -2-7, а вдень до -1-5. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"У південній частині та на Сході побуде тепла погода: вночі та вдень 0+5 градусів, в Криму вдень до +9 градусів. Ввечері почне холодати в Одеській області", – відзначила вона.

У Києві 19 січня вдень суха погода до -2-4 морозу, а ввечері можливі опади. Надалі похолодання посилюватиметься.

Яку погоду очікувати в Україні 19 січня - фото 302084

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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