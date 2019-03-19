Яку погоду очікувати в Україні 19 березня: точний прогноз

Погода на сьогодні, 19 березня, в Україні

19 березня в країну повернеться похолодання, а дощі накриють майже всі області. Детальний прогноз погоди на сьогодні в Україні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 19 березня, у вівторок, температура повітря почне знижуватись на заході та у центрі країни. Тепла погода втримається лише на півдні та сході - до +11+14. До того ж, тільки у південних областях буде суха і сонячна погода, а по всій країні пройдуть дощі.

У Києві 19 березня до +7+9, дощі та південно-західний вітер до 7-12 м/с.

Прогноз погоди на 19 березня у містах України:

Ужгород +10+12

Львів +8+10

Чернівці +8+10

Івано-Франківськ +7+9

Тернопіль +8+10

Рівне +8+10

Луцьк ++8+10

Вінниця +9+11

Хмельницький +8+10

Житомир +9+11

Чернігів +8+10

Черкаси +10+12

Миколаїв +14+16

Одеса +12+14

Херсон +12+14

Полтава +10+12

Суми +10+12

Харків +12+14

Дніпро +11+13

Запоріжжя +12+14

Донецьк +11+13

Луганськ +11+13

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