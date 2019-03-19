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Яку погоду очікувати в Україні 19 березня: точний прогноз

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Погода на сьогодні, 19 березня, в Україні - фото 1
Погода на сьогодні, 19 березня, в Україні

19 березня в країну повернеться похолодання, а дощі накриють майже всі області. Детальний прогноз погоди на сьогодні в Україні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 19 березня, у вівторок, температура повітря почне знижуватись на заході та у центрі країни. Тепла погода втримається лише на півдні та сході - до +11+14. До того ж, тільки у південних областях буде суха і сонячна погода, а по всій країні пройдуть дощі.

У Києві 19 березня до +7+9, дощі та південно-західний вітер до 7-12 м/с.

Прогноз погоди на 19 березня у містах України:

Яку погоду очікувати в Україні 19 березня: точний прогноз - фото 313978

  • Ужгород +10+12
  • Львів +8+10
  • Чернівці +8+10
  • Івано-Франківськ +7+9
  • Тернопіль +8+10
  • Рівне +8+10
  • Луцьк ++8+10
  • Вінниця +9+11
  • Хмельницький +8+10
  • Житомир +9+11
  • Чернігів +8+10
  • Черкаси +10+12
  • Миколаїв +14+16
  • Одеса +12+14
  • Херсон +12+14
  • Полтава +10+12
  • Суми +10+12
  • Харків +12+14
  • Дніпро +11+13
  • Запоріжжя +12+14
  • Донецьк +11+13
  • Луганськ +11+13

І ще: Ці продукти допоможуть легше перенести перепади у погоді

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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