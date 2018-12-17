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Яку погоду очікувати в Україні 18 грудня

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Погода на завтра, 18 грудня - фото 1
Погода на завтра, 18 грудня

Погода в Україні 18 грудня відзначиться посиленням морозів та снігопадами у кількох областях.

У вівторок, 18 грудня, а також найближчі дні майже по всій країні буде морозно, а температура вночі коливатиметься на рівні -6-12, а в центрі, на півночі та на сході – до-12-14. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Протягом дня також буде холодно, у вівторок очікується не вище -3-8 градусів. На крайньому півдні та на Закарпатті – від 2 морозу до 2 градусів тепла. Сніг випадатиме у західних областях, на значній частині території України – без істотних опадів", – відзначила вона.

У Києві 18 грудня очікується до -5-7 вдень, малоймовірні опади.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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