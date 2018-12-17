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Яку погоду очікувати в Україні 17 грудня

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Погода на сьогодні 17 грудня в Україні - фото 1
Погода на сьогодні 17 грудня в Україні

Погода в Україні 17 грудня відзначиться похолоданням та снігопадами у кількох областях.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, вже з понеділка, 17 грудня, по всій країні очікується зниження температури. Вдень очікується у середньому до -2-5 морозу, а вночі до -4-6, а на півночі навіть до -10. До того ж, на заході країни продовжаться опади у вигляді снігу та мокрого снігу.

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У Києві 17 грудня прогнозується морозна погода до -3-5 без істотних опадів.

Погода в Україні 17 грудня по містах

Яку погоду очікувати в Україні 17 грудня - фото 295392
  • Ужгород 0+2
  • Львів -1-3
  • Чернівці 0-2
  • Івано-Франківськ 0-2
  • Тернопіль -1-3
  • Рівне -2-4
  • Луцьк -1-3
  • Вінниця-2-4
  • Хмельницький -2-4
  • Житомир -4-6
  • Чернігів -5-7
  • Черкаси -4-6
  • Миколаїв -1-3
  • Одеса +2+4
  • Херсон 0-2
  • Полтава 0+2
  • Суми -1+1
  • Харків -5-7
  • Дніпро -4-6
  • Запоріжжя 0-2
  • Донецьк -1-3
  • Луганськ -4-6

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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