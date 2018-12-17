Яку погоду очікувати в Україні 17 грудня

Погода на сьогодні 17 грудня в Україні

Погода в Україні 17 грудня відзначиться похолоданням та снігопадами у кількох областях.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, вже з понеділка, 17 грудня, по всій країні очікується зниження температури. Вдень очікується у середньому до -2-5 морозу, а вночі до -4-6, а на півночі навіть до -10. До того ж, на заході країни продовжаться опади у вигляді снігу та мокрого снігу.

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У Києві 17 грудня прогнозується морозна погода до -3-5 без істотних опадів.

Погода в Україні 17 грудня по містах

Ужгород 0+2

Львів -1-3

Чернівці 0-2

Івано-Франківськ 0-2

Тернопіль -1-3

Рівне -2-4

Луцьк -1-3

Вінниця-2-4

Хмельницький -2-4

Житомир -4-6

Чернігів -5-7

Черкаси -4-6

Миколаїв -1-3

Одеса +2+4

Херсон 0-2

Полтава 0+2

Суми -1+1

Харків -5-7

Дніпро -4-6

Запоріжжя 0-2

Донецьк -1-3

Луганськ -4-6

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