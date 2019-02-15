Яку погоду очікувати в Україні 16 лютого

16 лютого погода в Україні буде суха та сонячна погода, а незначні опади пройдуть лише у кількох областях країни.

16 лютого, у суботу, в країні відчуватиметься весна. Незначні дощі пройдуть лише на Сумщині та Харківщині. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Найближчої ночі у південній частині України буде відчутно холодніше, аніж, наприклад, на Півночі: температура повітря знизиться до 0-5 градусів морозу (друга карта), на решті території близько нуля або невеликі "плюси". Вдень ситуація вирівняється, очікується +2+5 градусів, на Заході 4+9 градусів", – зазначила вона.

У Києві 16 лютого буде суха та сонячна погода до +3+5, а 17 лютого повітря прогріється до +6+9.

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