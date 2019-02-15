Стрітення Господнє 2019: що не можна робити у свято 15 лютого

Стрітення Господнє: що не можна робити

Цьогоріч Стрітення Господнє віряни святкують 15 лютого. Через 40 днів після Різдва, у християнському календарі це свято символізує явлення Ісуса світові. Далі розповімо про заборони у цей день.

У цей день в храмах обов’язково проводять богослужіння. Релігійне свято супроводжується давньою традицією освячення церковних свічок. Вважають, що ці воскові свічки захищають дім від вогню та блискавки. Радять зберігати стрітенську свічку протягом року та запалювати лише під час молитви.

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Також на Стрітення Господнє освячують воду. У давні часи збирали талу воду з бурульок і зберігали разом з освяченою на Водохреща. Примітно, що такою водою кропили людей перед визначними життєвими подіями. Таку воду вважають цілющою.

Що не можна робити 15 лютого

Не пропускайте службу у церкві та не забудьте освятити свічку у храмі.

Стрітення Господнє - релігійне свято, тому не варто у цей день працювати. Уникайте важкої фізичної роботи та справ по господарству. Не можна прибирати, прати, шити, вишивати, прясти, в’язати, працювати з землею.

Не плануйте та не починайте нових справ. Вони не будуть успішними.

Не радять у цей день подорожувати або відправлятися у далеку дорогу. Погода у цей час непередбачувана, тому мандрівник може потрапити у негоду.

Ні в якому разі не можна сваритися та лаятися. Проведіть цей день у гармонії з собою та оточенням.

На Стрітення не варто йти в баню, адже це вимагає великої затрати енергії.

Стрітення Господнє: що не можна робити

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