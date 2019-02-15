Стан проїзду на дорогах 15 лютого: інформація Укравтодору

В Укравтодорі розповіли про стан проїзду та погодні умови на державних дорогах в Україні. У кількох областях незначні опади у вигляді дощу.

У прес-центрі Укравтодору повідомили про ситуацію на дорогах 15 лютого, у п'ятницю. Незначні дощі очікуються в Івано-Франківській, Одеській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

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Туман спостерігається у Київській, Кіровоградській, Луганській, Сумській, Харківській, Черкаській та Чернігівській областях. Відповідно до даних, стан покриття на автошляхах держзначення на більшості територій мокрий.

"Невеликий сніг на Яблунецькому перевалі. Температура повітря -4+1°С. Стан покриття переважно мокре; місцями засніжене на Ужоцькому та Вишківському перевалах. За повідомленням УкрГМЦ 15 лютого без опадів. На дорогах країни, крім півдня, подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с", – йдеться у повідомленні.

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