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Яку погоду очікувати в Україні 14 березня

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Погода на сьогодні, 14 березня, в Україні - фото 1
Погода на сьогодні, 14 березня, в Україні

14 березня в країні втримається холодна та хмарна погода, а у кількох областях пройдуть дощі і посилиться вітер. Детальніший прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 14 березня, у четвер, температура повітря поступово почне підійматись. Найтепліше буде на заході та півдні - до +7+10, однак у цих областях пройдуть опади у вигляді дощу. У решті областей буде суха та хмарна погода до +5+7 тепла.

У Києві 14 березня значних дощів не очікується, повітря прогріється до +7+9, вітер південний до 5-10 м/с.

Прогноз погоди на 14 березня у містах України:

Яку погоду очікувати в Україні 14 березня - фото 313978
  • Ужгород +8+10
  • Львів +8+10
  • Чернівці +8+10
  • Івано-Франківськ +7+9
  • Тернопіль +7+9
  • Рівне +7+9
  • Луцьк +7+9
  • Вінниця +7+9
  • Хмельницький +7+9
  • Житомир +7+9
  • Чернігів +6+8
  • Черкаси +6+8
  • Миколаїв +7+9
  • Одеса +8+10
  • Херсон +7+9
  • Полтава +5+7
  • Суми +5+7
  • Харків +5+7
  • Дніпро +6+8
  • Запоріжжя +6+8
  • Донецьк +6+8
  • Луганськ +5+7

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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