Яку погоду очікувати в Україні 14 березня

Погода на сьогодні, 14 березня, в Україні

14 березня в країні втримається холодна та хмарна погода, а у кількох областях пройдуть дощі і посилиться вітер. Детальніший прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 14 березня, у четвер, температура повітря поступово почне підійматись. Найтепліше буде на заході та півдні - до +7+10, однак у цих областях пройдуть опади у вигляді дощу. У решті областей буде суха та хмарна погода до +5+7 тепла.

У Києві 14 березня значних дощів не очікується, повітря прогріється до +7+9, вітер південний до 5-10 м/с.

Прогноз погоди на 14 березня у містах України:

Ужгород +8+10

Львів +8+10

Чернівці +8+10

Івано-Франківськ +7+9

Тернопіль +7+9

Рівне +7+9

Луцьк +7+9

Вінниця +7+9

Хмельницький +7+9

Житомир +7+9

Чернігів +6+8

Черкаси +6+8

Миколаїв +7+9

Одеса +8+10

Херсон +7+9

Полтава +5+7

Суми +5+7

Харків +5+7

Дніпро +6+8

Запоріжжя +6+8

Донецьк +6+8

Луганськ +5+7

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