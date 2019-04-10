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Яку погоду очікувати в Україні 11 квітня

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Погода на 11 квітня в Україні - фото 1
Погода на 11 квітня в Україні

11 квітня Україну охопить нова хвиля похолодання та опадів. Детальний прогноз погоди на завтра читайте на Радіо МАКСИМУМ!

Зниження температури повітря продовжиться у кількох областях, а дощів у найближчі дні побільшає. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"11 квітня в Україні дощів побільшає. Випадатимуть опади нерівномірно, періодично, проте практично повсюди. На Півдні, у Центрі та на Сході ймовірні грози. Температура повітря. У західних областях буде найхолодніше, +8+13 градусів. На Півночі +11+16 градусів. У південній частині, у центральних областях та на Сході +16+22 градуси. Південно-східний вітер передбачається поривчастим", – зазначила вона.

У Києві 11 квітня, у четвер, періодичні дощі чергуватимуться з проясненнями. Вночі температура коливатиметься на рівні +6+9, а вдень до +12+14.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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