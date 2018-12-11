Яку погоду очікувати в Україні 11 грудня

Погода на сьогодні 11 грудня в Україні

11 грудня в Україну прийде значне погіршення погодних умов. У більшості областей пройдуть дощі з мокрим снігом.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 11 грудня, у вівторок, лише на заході та частині центру країни втримається суха погода. На решті території пройдуть дощі з мокрим снігом. налипання снігу, ожеледиця та посилення вітру. Середня температура вдень складе 0+3, а вночі 0-2.

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У Києві 11 грудня очікується хмарна погода без значних опадів, на дорогах ожеледиця, а також до -1+1 вдень.

Детальний прогноз погоди 11 грудня по містах:

Ужгород 0+2

Львів +1+3

Чернівці 0+2

Івано-Франківськ 0+2

Тернопіль 0+2

Рівне 0+2

Луцьк 0+2

Вінниця 0+2

Хмельницький 0+2

Житомир 0+2

Чернігів -1+1

Черкаси 0+2

Миколаїв +1+3

Одеса +2+4

Херсон +1+3

Полтава 0+2

Суми -1+1

Харків +1+3

Дніпро 0+2

Запоріжжя +2+4

Донецьк+2+4

Луганськ +1+3

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