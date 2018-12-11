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Яку погоду очікувати в Україні 11 грудня

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Погода на сьогодні 11 грудня в Україні - фото 1
Погода на сьогодні 11 грудня в Україні

11 грудня в Україну прийде значне погіршення погодних умов. У більшості областей пройдуть дощі з мокрим снігом.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 11 грудня, у вівторок, лише на заході та частині центру країни втримається суха погода. На решті території пройдуть дощі з мокрим снігом. налипання снігу, ожеледиця та посилення вітру. Середня температура вдень складе 0+3, а вночі 0-2.

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У Києві 11 грудня очікується хмарна погода без значних опадів, на дорогах ожеледиця, а також до -1+1 вдень.

Яку погоду очікувати в Україні 11 грудня - фото 294325

Детальний прогноз погоди 11 грудня по містах:

  • Ужгород 0+2
  • Львів +1+3
  • Чернівці 0+2
  • Івано-Франківськ 0+2
  • Тернопіль 0+2
  • Рівне 0+2
  • Луцьк 0+2
  • Вінниця 0+2
  • Хмельницький 0+2
  • Житомир 0+2
  • Чернігів -1+1
  • Черкаси 0+2
  • Миколаїв +1+3
  • Одеса +2+4
  • Херсон +1+3
  • Полтава 0+2
  • Суми -1+1
  • Харків +1+3
  • Дніпро 0+2
  • Запоріжжя +2+4
  • Донецьк+2+4
  • Луганськ +1+3

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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