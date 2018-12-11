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Яку погоду очікувати в Україні 11 грудня
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11 грудня в Україну прийде значне погіршення погодних умов. У більшості областей пройдуть дощі з мокрим снігом.
Відповідно до даних Укргідрометцентру, 11 грудня, у вівторок, лише на заході та частині центру країни втримається суха погода. На решті території пройдуть дощі з мокрим снігом. налипання снігу, ожеледиця та посилення вітру. Середня температура вдень складе 0+3, а вночі 0-2.
І ще: Як правильно падати під час ожеледі, щоб запобігти травмам
У Києві 11 грудня очікується хмарна погода без значних опадів, на дорогах ожеледиця, а також до -1+1 вдень.
Детальний прогноз погоди 11 грудня по містах:
- Ужгород 0+2
- Львів +1+3
- Чернівці 0+2
- Івано-Франківськ 0+2
- Тернопіль 0+2
- Рівне 0+2
- Луцьк 0+2
- Вінниця 0+2
- Хмельницький 0+2
- Житомир 0+2
- Чернігів -1+1
- Черкаси 0+2
- Миколаїв +1+3
- Одеса +2+4
- Херсон +1+3
- Полтава 0+2
- Суми -1+1
- Харків +1+3
- Дніпро 0+2
- Запоріжжя +2+4
- Донецьк+2+4
- Луганськ +1+3
Читайте також: Погода на грудень в Україні – прогноз синоптиків
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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