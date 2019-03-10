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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Яку погоду очікувати в Україні 10 березня: точний прогноз

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Погода на сьогодні, 10 березня, в Україні - фото 1
Погода на сьогодні, 10 березня, в Україні

10 березня в Україну поступово прийде нова порція похолодання, а також посилиться вітер. Детальніше про погоду на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

10 березня, у неділю, на зміну потеплінню прийде поступове зниження температури. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Вітер посилиться до штормових значень, відчуємо себе, як на березі Атлантичного океану. Будьте обережними! Прийде похолодання. Вдень +5+9 градусів, у південній половині України +7+13 градусів. З'являться дощі і навіть на північному заході подекуди мокрий сніг", – відзначила синоптик.

У Києві 10 березня повітря прогріється до +6+8, пройдуть дощі, а також втримається сильний вітер з поривами до 15-22 м/с. Така ж погода очікується і наступного тижня.

Яку погоду очікувати в Україні 10 березня: точний прогноз - фото 313032

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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