Яку погоду очікувати в Україні 10 березня: точний прогноз

Погода на сьогодні, 10 березня, в Україні

10 березня в Україну поступово прийде нова порція похолодання, а також посилиться вітер. Детальніше про погоду на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

10 березня, у неділю, на зміну потеплінню прийде поступове зниження температури. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

І ще: Понад 2 тисячі блискавок пронизали небо Каліфорнії: яскраве відео​

"Вітер посилиться до штормових значень, відчуємо себе, як на березі Атлантичного океану. Будьте обережними! Прийде похолодання. Вдень +5+9 градусів, у південній половині України +7+13 градусів. З'являться дощі і навіть на північному заході подекуди мокрий сніг", – відзначила синоптик.



У Києві 10 березня повітря прогріється до +6+8, пройдуть дощі, а також втримається сильний вітер з поривами до 15-22 м/с. Така ж погода очікується і наступного тижня.

Читайте також: Ці продукти допоможуть легше перенести перепади у погоді