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Яку погоду очікувати в Україні 10 березня: точний прогноз
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10 березня в Україну поступово прийде нова порція похолодання, а також посилиться вітер. Детальніше про погоду на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.
10 березня, у неділю, на зміну потеплінню прийде поступове зниження температури. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
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"Вітер посилиться до штормових значень, відчуємо себе, як на березі Атлантичного океану. Будьте обережними! Прийде похолодання. Вдень +5+9 градусів, у південній половині України +7+13 градусів. З'являться дощі і навіть на північному заході подекуди мокрий сніг", – відзначила синоптик.
У Києві 10 березня повітря прогріється до +6+8, пройдуть дощі, а також втримається сильний вітер з поривами до 15-22 м/с. Така ж погода очікується і наступного тижня.
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