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Яку погоду очікувати в останній день зими

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Погода на 28 лютого - фото 1
Погода на 28 лютого

Кінець зими в Україні відзначиться колоритною погодою зі снігопадами, дощем, сильним вітром і навіть теплом у кількох областях. Детальніше про погоду 28 лютого читайте далі.

Мокрий сніг та дощі охоплять схід та північ країн, а на решті території прогнозується хмарна та суха погода з проясненнями. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, також погіршить ситуацію штормовий вітер.

І ще: У Великобританії встановлено абсолютний температурний рекорд

"Найтепліше буде на Заході, +7+12 градусів, найхолодніше - на Сході, а також на Сумщині та на Запоріжжі, 0+3 градуси. У більшості областей очікується +3+8 градусів", – додала синоптик.

У Києві 28 лютого до кінця дня пройдуть дощі з мокрим снігом, температура до +5+7.

"Календарна весна розпочнеться короткочасним похолоданням, 1,2 та 3 березня одягайтеся тепліше. Але у понеділок знову потепліє", – підсумувала Діденко.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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