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MARUV 8 березня

Як зміниться погода влітку до кінця століття

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Вчені оцінили кількість енергії, яка залишиться в атмосфері - фото 1
Вчені оцінили кількість енергії, яка залишиться в атмосфері / www.pinterest.co.kr

Фахівці оцінили, як зміниться літня погода до кінця сторіччя. Згідно з дослідженням, в Північній півкулі збільшиться кількість сильних гроз і тихих, безвітряних днів.

Вчені кажуть, що підвищення глобальної температури, особливо в Арктиці, перерозподіляє енергію в атмосфері таким чином, що на грози йтиме основна її частина.

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На частку циклонів, що відповідають у середніх широтах за циркуляцію повітря, залишиться менша частка накопиченої в атмосфері енергії. Це знизить кількість вітряних днів і літніх дощів, що, у свою чергу, буде сприяти погіршенню якості повітря в містах.

Проаналізувавши дані, зібрані за допомогою супутників за останні 40 років, вчені оцінили кількість енергії, яка залишиться в атмосфері. Виявилося, що енергія, доступна для циклонів, з 1979 року зменшилася на 6%, тоді як енергія для гроз зросла на 13%.

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Джерело: news.mit.edu
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