Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
MARUV 8 березня

У Великобританії встановлено абсолютний температурний рекорд

  • 33
Старий зимовий рекорд дорівнював +19,7 градуса - фото 1
Старий зимовий рекорд дорівнював +19,7 градуса / Magic Wall

У Британії вперше в історії взимку зафіксовано більше +20 градусів! Там зараз справжня весна.

У Великобританії був встановлений рекорд для зимових температур повітря в західній частині Уельсу, де вперше в історії спостережень у холодну пору року на території Сполученого Королівства стовпчик термометра перевищив 20 градусів.

І ще: Як зміниться погода влітку до кінця століття

"У Троскоеді, графство Кередигіон, температура досягла +20,3 градуса, що зробило цей день найспекотнішим лютневим днем в історії спостережень. Також вперше ми зафіксували показник у більш ніж 20 градусів взимку", – поінформували британські метеорологи. Експерти пояснюють рекордний показник тією обставиною, що над центральною частиною Європи зараз встановилася зона високого тиску, що дозволяє теплому середземноморському повітрю просуватися далеко у північному напрямку.

Відомо, що старий зимовий рекорд дорівнював +19,7 градуса і був зафіксований 13 лютого 1998 року в лондонському районі Гринвіч, через який проходить нульовий меридіан, що розділяє планету на західну і східну півкулі.

Читайте також: Мексику засипало снігом: фоторепортаж

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Модні чоловічі стрижки 2019: найкращі зачіски для чоловіків у фото
  • 21 лютого, 18:00
  • 839
Дівчина тижня: зваблива та відверта топ-модель Жозефін Скрівер (18+)
  • 24 лютого, 17:25
  • 606
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1250006
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Суспільство