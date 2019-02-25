У Великобританії встановлено абсолютний температурний рекорд

У Британії вперше в історії взимку зафіксовано більше +20 градусів! Там зараз справжня весна.

У Великобританії був встановлений рекорд для зимових температур повітря в західній частині Уельсу, де вперше в історії спостережень у холодну пору року на території Сполученого Королівства стовпчик термометра перевищив 20 градусів.

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"У Троскоеді, графство Кередигіон, температура досягла +20,3 градуса, що зробило цей день найспекотнішим лютневим днем в історії спостережень. Також вперше ми зафіксували показник у більш ніж 20 градусів взимку", – поінформували британські метеорологи. Експерти пояснюють рекордний показник тією обставиною, що над центральною частиною Європи зараз встановилася зона високого тиску, що дозволяє теплому середземноморському повітрю просуватися далеко у північному напрямку.

Відомо, що старий зимовий рекорд дорівнював +19,7 градуса і був зафіксований 13 лютого 1998 року в лондонському районі Гринвіч, через який проходить нульовий меридіан, що розділяє планету на західну і східну півкулі.

It's reached 20.3 °C at Trawsgoed, Ceredigion making it the UK's warmest February day on record. It's also the first time we've recorded over 20 degrees in winter pic.twitter.com/naGaJbjjWS — Met Office (@metoffice) 25 лютого 2019 р.

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