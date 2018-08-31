Яку погоду очікувати на вихідних в Україні

Майже по всій країні упродовж 1-2 вересня втримається тепла та суха погода, однак у кількох областях пройдуть незначні дощі.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, на вихідних прогнозується суха і сонячна погода з температурою до +26+32.

І ще: У Туреччині в розпал сезону випав сніг: фотофакт

"Метеоменшини-явища: є ймовірність невеликих дощів з грозами на Заході. Раз. Два. На Півдні, Сході та у більшості центральних областей подекуди +32+35 градусів. У Києві субота-неділя будуть ясними та теплими, протягом дня +27+30 градусів", – додала синоптик.

Діденко також відзначила, що на наступному вікенді, 8-9 вересня, в країни похолоднішає спершу до +23, а згодом і нижче +20. Така ж ситуація очікується і в столиці України, а на сході та півдні просто спаде спека.

Читайте також: В Арктиці тане найстаріший льодовик