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Яку погоду очікувати 5 грудня в Україні

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Погода на завтра, 5 грудня - фото 1
Погода на завтра, 5 грудня

Погода в Україні 5 грудня відзначиться мокрим снігом з дощем, а також штормовим вітром.

5 грудня, у середу, в Україні очікується погіршення погодних умов. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, в країну прийдуть дощ з мокрим снігом, тумани, сильний вітер та магнітні бурі.

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"Почнемо з бурульок. Слово миле й симпатичне, проте сама бурулька може бути вкрай небезпечною. Утворюється за умов відлиги чи підтанення дахів на сонці, походить від тюркського слова "boru", що означає "труба". Дуже уважно вибирайте місце для паркування автомобілів та не ходіть попід дахами чи старими деревами. Тумани, ожеледиця особлива небезпека для водіїв!", – наголошує вона.

Також синоптик відзначила, що дощ з мокрим снігом очікується майже по всій країні, а на заході можливий штормовий вітер.

"Температура повітря найближчої ночі від 3 тепла до 4 морозу, завтра вдень близько нуля, на Півдні до +5 градусів, на Сході до -3 градусів", – додала Діденко.

У Києві 5 грудня місцями дощ з мокрим снігом та ожеледиця, а також відлига. Температура повітря втримається на рівні нуля.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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