Яку погоду очікувати в Україні 4 грудня

Погода на сьогодні 4 грудня в Україні

Погода в Україні 4 грудня відзначиться поступовим підняттям температури, а також дощами на заході країни.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 4 грудня, у вівторок, у більшості областей країни очікується потепління та суха погода. Дощитиме лише на заході країни, де температура повітря сягне +4+6 вдень. Така ж тепла погода втримається і на півдні, а найхолодніше буде на сході, де вдень буде до -1+1.

У Києві 4 грудня буде хмарно без істотних опадів -3-0 вночі та до +1+3 вдень.

Детальний прогноз погоди 4 грудня по містах:

Ужгород +4+6

Львів +4+6

Чернівці +4+6

Івано-Франківськ +4+6

Тернопіль+4+6

Рівне +4+6

Луцьк +4+6

Вінниця 0+2

Хмельницький +4+6

Житомир 0+2

Чернігів 0+2

Черкаси 0+2

Миколаїв 4+6

Одеса 4+6

Херсон 4+6

Полтава 0+2

Суми 0+2

Харків -1+1

Дніпро 0+2

Запоріжжя +4+6

Донецьк -1+1

Луганськ -1+1

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