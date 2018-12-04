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Яку погоду очікувати в Україні 4 грудня

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Погода на сьогодні 4 грудня в Україні - фото 1
Погода на сьогодні 4 грудня в Україні

Погода в Україні 4 грудня відзначиться поступовим підняттям температури, а також дощами на заході країни.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 4 грудня, у вівторок, у більшості областей країни очікується потепління та суха погода. Дощитиме лише на заході країни, де температура повітря сягне +4+6 вдень. Така ж тепла погода втримається і на півдні, а найхолодніше буде на сході, де вдень буде до -1+1.

У Києві 4 грудня буде хмарно без істотних опадів -3-0 вночі та до +1+3 вдень.

Яку погоду очікувати в Україні 4 грудня - фото 292929

Детальний прогноз погоди 4 грудня по містах:

  • Ужгород +4+6
  • Львів +4+6
  • Чернівці +4+6
  • Івано-Франківськ +4+6
  • Тернопіль+4+6
  • Рівне +4+6
  • Луцьк +4+6
  • Вінниця 0+2
  • Хмельницький +4+6
  • Житомир 0+2
  • Чернігів 0+2
  • Черкаси 0+2
  • Миколаїв 4+6
  • Одеса 4+6
  • Херсон 4+6
  • Полтава 0+2
  • Суми 0+2
  • Харків -1+1
  • Дніпро 0+2
  • Запоріжжя +4+6
  • Донецьк -1+1
  • Луганськ -1+1

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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