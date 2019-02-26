Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
MARUV 8 березня

Яку погоду очікувати 26 лютого в Україні: точний прогноз

  • 48
Погода на сьогодні, 26 лютого, в Україні - фото 1
Погода на сьогодні, 26 лютого, в Україні

26 лютого в Україну повернуться опади у вигляді снігу та дощу, а також посилиться вітер. Дізнавайтесь детальніше про погоду на сьогодні на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 26 лютого, у вівторок, очікується погіршення погодних умов. Майже по всій країні пройдуть сніг з дощем, а середня температура вдень коливатиметься на рівні +2+4. Лише на Львівщині та Закарпатті вдень буде хмарна погода, однак до вечора опади дійдуть і туди.

У Києві 26 лютого прогнозується до +1+3, мокрий сніг та південно-західний вітер 7-12 м/с.

Прогноз погоди на 26 лютого у містах України:

Яку погоду очікувати 26 лютого в Україні: точний прогноз - фото 309790
  • Ужгород +3+5
  • Львів +4+6
  • Чернівці +4+6
  • Івано-Франківськ +4+6
  • Тернопіль 4+6
  • Рівне 4+6
  • Луцьк 4+6
  • Вінниця +2+4
  • Хмельницький +3+5
  • Житомир +3+5
  • Чернігів +2+4
  • Черкаси +2+4
  • Миколаїв +3+5
  • Одеса +3+5
  • Херсон +3+5
  • Полтава +2+4
  • Суми +1+3
  • Харків +2+4
  • Дніпро +2+4
  • Запоріжжя +3+5
  • Донецьк +2+4
  • Луганськ +2+4

І ще: Ці продукти допоможуть легше перенести перепади у погоді

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Модні чоловічі стрижки 2019: найкращі зачіски для чоловіків у фото
  • 21 лютого, 18:00
  • 839
RAZR V3 та Nokia N73: легендарні телефони 2000-х, про які мріяв кожен
  • 19 лютого, 12:13
  • 1019
Опитування: Хто має поїхати на Євробачення 2019 замість MARUV?
  • Вчора, 20:28
  • 342
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Погода Події