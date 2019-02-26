Яку погоду очікувати 26 лютого в Україні: точний прогноз

Погода на сьогодні, 26 лютого, в Україні

26 лютого в Україну повернуться опади у вигляді снігу та дощу, а також посилиться вітер. Дізнавайтесь детальніше про погоду на сьогодні на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 26 лютого, у вівторок, очікується погіршення погодних умов. Майже по всій країні пройдуть сніг з дощем, а середня температура вдень коливатиметься на рівні +2+4. Лише на Львівщині та Закарпатті вдень буде хмарна погода, однак до вечора опади дійдуть і туди.

У Києві 26 лютого прогнозується до +1+3, мокрий сніг та південно-західний вітер 7-12 м/с.

Прогноз погоди на 26 лютого у містах України:

Ужгород +3+5

Львів +4+6

Чернівці +4+6

Івано-Франківськ +4+6

Тернопіль 4+6

Рівне 4+6

Луцьк 4+6

Вінниця +2+4

Хмельницький +3+5

Житомир +3+5

Чернігів +2+4

Черкаси +2+4

Миколаїв +3+5

Одеса +3+5

Херсон +3+5

Полтава +2+4

Суми +1+3

Харків +2+4

Дніпро +2+4

Запоріжжя +3+5

Донецьк +2+4

Луганськ +2+4

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