Яку погоду очікувати 17 березня в Україні

Погода на сьогодні, 17 березня, в Україні

17 березня в Україну поступово почне повертатись весняне тепло, а опадів поменшає. Детальніший прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 17 березня, у неділю, майже по всій країні підійметься температура. Найтепліше буде на заході та півдні – до +13+17, а найсвіжіше на сході – до +5+7. Дощі пройдуть на заході, на сході та на Херсонщині, а у решті областей очікується хмарна погода з проясненнями без істотних опадів.

У Києві 17 березня прогнозується хмарна погода, до +7+9, без опадів.

Прогноз погоди на 17 березня у містах України:

Ужгород +15+17

Львів +12+14

Чернівці +9+11

Івано-Франківськ +13+15

Тернопіль +9+11

Рівне +10+12

Луцьк +10+12

Вінниця +7+9

Хмельницький +9+1

Житомир +8+10

Чернігів +7+9

Черкаси +7+9

Миколаїв +10+12

Одеса +13+15

Херсон +8+10

Полтава +6+8

Суми +5+7

Харків +6+8

Дніпро +6+8

Запоріжжя +7+9

Донецьк +6+8

Луганськ +7+9

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