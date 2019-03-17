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Яку погоду очікувати 17 березня в Україні

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Погода на сьогодні, 17 березня, в Україні - фото 1
Погода на сьогодні, 17 березня, в Україні

17 березня в Україну поступово почне повертатись весняне тепло, а опадів поменшає. Детальніший прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 17 березня, у неділю, майже по всій країні підійметься температура. Найтепліше буде на заході та півдні – до +13+17, а найсвіжіше на сході – до +5+7. Дощі пройдуть на заході, на сході та на Херсонщині, а у решті областей очікується хмарна погода з проясненнями без істотних опадів.

У Києві 17 березня прогнозується хмарна погода, до +7+9, без опадів.

Прогноз погоди на 17 березня у містах України:

Яку погоду очікувати 17 березня в Україні - фото 314856
  • Ужгород +15+17
  • Львів +12+14
  • Чернівці +9+11
  • Івано-Франківськ +13+15
  • Тернопіль +9+11
  • Рівне +10+12
  • Луцьк +10+12
  • Вінниця +7+9
  • Хмельницький +9+1
  • Житомир +8+10
  • Чернігів +7+9
  • Черкаси +7+9
  • Миколаїв +10+12
  • Одеса +13+15
  • Херсон +8+10
  • Полтава +6+8
  • Суми +5+7
  • Харків +6+8
  • Дніпро +6+8
  • Запоріжжя +7+9
  • Донецьк +6+8
  • Луганськ +7+9

І ще: Ці продукти допоможуть легше перенести перепади у погоді

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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