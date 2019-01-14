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Яку погоду очікувати 15 січня в Україні
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15 січня погода в Україні відзначиться снігом з дощем, а також незначним похолоданням.
15 січня, у вівторок, атмосферний фронт захопить майже всю країну, тому на сході падатиме мокрий сніг, на півдні та заході - сніг з дощем. Лише у центрі та на півночі не очікується значних опадів. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
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"Температура повітря найближчої ночі -4-10 градусів, на Сході та Півдні близько нуля, вдень у вівторок очікується в Україні 0-3 градуси морозу. на Півдні та Сході 0+3 градуси, в Криму до +6 градусів", – відзначила вона.
У Києві 15 січня можливий незначний сніг, вночі до -3-5 морозу, а вдень до -2-4. Однак 17-18 січня до столиці прийде тимчасове потепління, а вже з 21 січня морози знову про себе нагадають.
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