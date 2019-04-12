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Яку погоду очікувати 12 квітня в Україні

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Погода на сьогодні, 12 квітня, в Україні - фото 1
Погода на сьогодні, 12 квітня, в Україні

12 квітня в країні продовжиться похолодання, а також очікуються опади у вигляді дощу. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

12 квітня, у п'ятницю, в Україні продовжить дощити, лише на заході вдень нарешті припиняться опади. Однак повсюди посилиться вітер. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Температура повітря очікується низькою на Заході та Півночі, а також на Вінниччині та Черкащині, вдень +8+12 градусів. На решті території ще побуде теплО, +13+18, а на Луганщині навіть і до +20 градусів", – відзначила вона.

У Києві 12 квітня періодично дощитиме, посилиться поривчастий вітер. Температура повітря вдень у столиці підійметься до +8+9.

Яку погоду очікувати 12 квітня в Україні - фото 320655

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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